Hamburg Cyclassics gaat niet door dit jaar

De EuroEyes Cyclassics in Hamburg, die op de nieuwe wielerkalender op 3 oktober zou plaatsvinden, wordt verplaatst naar 2021. De reden voor de afgelasting is de coronapandemie en het verhoogde risico op besmetting voor de toeschouwers. Ook de korte triatlon (op 5 september), de Ironman (op 6 september) en de marathon (op 13 september) in Hamburg gaan niet door.