Zangeres Beyoncé heeft zondag een nieuwe trailer van haar film ‘Black is king’ gelost. Het visuele album zal te zien zijn op Disney+ en gaat voort op de muziek van ‘The lion king’, waarin Beyoncé Nala vertolkt. Bekijk de trailer hierboven.

Beyoncé heeft de film voornamelijk zelf geregisseerd, maar er zijn ook bijdragen van andere regiseurs. Een van hen is de jonge Brusselaar Pierre Debusschere. Hij werkte eerder al samen met Beyoncé en Kanye West. Een deel van de film is ook in België gefilmd, maar ook in de VS, Afrika en het Verenigd Koninkrijk.

Streamingdienst Disney+ is vanaf 15 september beschikbaar in ons land.