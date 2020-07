Wibra wil grondige reorganisatie uitvoeren, onduidelijk hoeveel winkels sluiten

De winkelketen Wibra dient een aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie in bij de ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Dendermonde. Een reddingsplan moet het voortbestaan van ‘een substantieel deel’ van de 81 winkels van de keten in ons land mogelijk maken.

Dat is maandag aangekondigd tijdens een bijzondere ondernemingsraad, zo maakte de directie bekend. Bij Wibra in België werken ongeveer 400 mensen. Van de 81 Belgische winkels bevinden zich er 52 in Vlaanderen, 20 in Wallonië en 9 in Brussel.

Wibra staat al lang onder druk. Daarom waren vorig jaar al een aantal maatregelen genomen, waarbij zes winkels de deuren moesten sluiten. De eerste maanden van dit jaar waren ook voorzichtig positief.

‘Maar de COVID-19-pandemie heeft die opwaartse trend volledig tenietgedaan’, luidt het in een persbericht. ‘De verliezen en de opgebouwde schuldenlast maken de huidige situatie onhoudbaar.’ Tot dusver werden de Belgische verliezen gecompenseerd door de andere activiteiten van de groep, ‘maar in de huidige context is dat niet meer mogelijk’.

Als de rechtbank instemt met het verzoek van Wibra, zal een gerechtsmandataris op zoek gaan naar potentiële overnemers. De directie wil zich kandidaat stellen om een deel van de winkels over te nemen.

‘Weinig onderhandelingsmarge’

Vakbond BBTK had slecht nieuws verwacht tijdens de bijzondere ondernemingsraad maandagochtend bij Wibra, maar vraagt zich wel af of de beslissing om een gerechtelijke reorganisatie te vragen niet te snel is genomen.

‘In mei hebben we goede resultaten gehad, erna was het weer iets minder maar dat zagen we bij alle winkelketens’, zegt vakbondsafgevaardigde Bert Leybaert. ‘Door het coronavirus heeft ook het personeel bovendien een onzekere periode achter de rug.’ Ook betreurt Leybaert dat de reorganisatie er komt terwijl Wibra België in januari en februari heel goede resultaten had neergezet.

De vakbondsman wijst er ook op er met de mogelijke overnemer weinig onderhandelingsmarge is en dat de personeelsafgevaardigden het gevoel hebben dat ze moeten onderhandelen met het mes op de keel. ‘Als we ons heel kritisch opstellen, kan de directie misschien beslissen om minder winkels over te nemen’, klinkt het.

Het volgende overleg tussen vakbonden en directie vindt plaats op 6 augustus.