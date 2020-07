Santi Cazorla kiest voor de woestijn: Spaanse spelmaker trekt naar het Qatarese Al-Sadd van coach Xavi

Al-Sadd heeft maandag bekendgemaakt een akkoord te hebben gevonden met Santi Cazorla. De 35-jarige Spaanse middenvelder trok zondag de deur achter zich dicht bij Villarreal en vervoegt het team van coach Xavi Hernandez, zijn oud-ploegmaat bij de Spaanse nationale ploeg.

Cazorla werd zondag met een 4-0 zege tegen Eibar - hij gaf zelf de assist bij het eerste doelpunt - uitgezwaaid bij Villarreal. Een dag eerder had hij op sociale media al uitgebreid afscheid genomen van het team waar hij zijn carrière lanceerde (2003-2006 en 2007-2011) en nadien ook heropnam (2018-2020) nadat een zware achillespeesblessure hem in 2016 twee jaar aan de kant hield bij Arsenal (2012-2018).

De 81-voudig Spaans international en tweevoudig Europees kampioen (2008 en 2012) met La Roja kwam het voorbije seizoen in Spanje nog tot veertig officiële duels, waarin hij vijftien keer scoorde en elf assists gaf.

Al-Sadd, dat sinds vorige zomer getraind wordt door Xavi, staat in de Qatar Stars League, de hoogste voetbalklasse in Qatar, na zeventien speeldagen derde, met 32 punten. Het telt tien punten minder dan koploper Al-Duhail, het team van Junior Edmilson. De competitie in Qatar werd begin maart stopgezet omwille van de coronacrisis. Komend weekend wordt pas hervat. Al-Sadd treft zaterdag Al Khor.