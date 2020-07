Volledige bubbel besmet na huwelijksverjaardag in vakantiepark

In Ledegem haalt de tweede coronagolf stevig uit. In een week tijd zijn er 22 besmettingen vastgesteld en Hendrik Vandromme en zijn echtgenote Liliane zitten daar voor iets tussen. Na een vakantie in Nederland bleek dat twaalf leden van de familie positief testten op het virus. ‘We moeten zeer voorzichtig zijn dat die lokale uitbraken niet verder uitslaan’, zegt biostatisticus Geert Molenberghs.