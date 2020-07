Marouane Fellaini en Mousa Dembélé beginnen aan nieuwe competitie in China: twee maanden isolement

Komend weekend kan de Chinese Super League eindelijk beginnen aan haar nieuwe seizoen. Alle teams zullen zich voor twee maanden isoleren in hun respectievelijke bubbels. Alle wedstrijden gaan achter gesloten deuren door. Met Marouane Fellaini (Shandong Luneng) en Mousa Dembélé (Guangzhou R&F) doen er dit jaar twee Belgen mee. Yannick Carrasco wordt door Dalian Pro voorlopig nog uitgeleend aan Atlético Madrid.

De zestien teams werden opgesplitst in twee hotelcomplexen - eentje in Dalian in het noordoosten van China en eentje in Suzhou, dichtbij Shanghai - voor de eerste fase van het nieuwe seizoen. Daarin wordt gespeeld in twee groepen van acht teams. De top-4 plaatst zich voor de kwartfinales. De Super League had eigenlijk vijf maanden geleden moeten starten, maar de in China gestarte coronacrisis stak daar een stokje voor.

Spelers en teamleden zijn de komende zeventig dagen verplicht in hun hotel te blijven. Bij overtredingen worden de teams uit het kampioenschap gezet.

Titelhouder Guangzhou Evergrande, getraind door Fabio Cannavaro, opent de competitie zaterdag in Dalian tegen bekerhouder Shanghai Shenhua. In Suzhou is de openingsmatch tussen Wuhan Zall en Qingdao Huanghai.