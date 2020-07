In het Vlaams parlement getuigt minister van Welzijn Wouter Beke om 14 uur over de coronacrisis. Volg de hoorzitting hier live.(mg, al)

Minister Beke wil tijdens de hoorzitting terugblikken op de genomen beslissingen tijdens de coronapandemie. ‘De kennis over de pandemie was schaars’, zei Beke. ‘De virologen spraken begin maart over een virus vergelijkbaar met de griep, ook de woonzorgcentra stonden aanvankelijk niet op de radat van het virus. We hebben ons collectief mispakt aan de aard en de snelheid van het virus’, zei hij.

Hij legt uit dat er aanvankelijk vooral aandacht was voor mensen met symptomen, pas gaandeweg werd duidelijk dat ook kwetsbare mensen het virus konden overdragen zonder symptomen te vertonen. ‘Ze zijn overvallen door de aard van het virus, en door de snelheid waarmee het tekeer is gegaan.’