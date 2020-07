Franse staat zal restauratie kerkgebouw Nantes bekostigen

De Franse staat zal de kosten voor de restauratie van de door brand getroffen kathedraal van Nantes op zich nemen.

Dat heeft minister van Economie Bruno Le Maire maandag verzekerd.

‘Het is een verplichting voor de staat want het is zijn eigendom. Het is een verplichting omdat het onze cultuur is’, zei de bewindsman. Premier Jean Castex ging zaterdagmiddag al ter plaatse.

In de kathedraal brak zaterdagmorgen vuur uit. Daarbij werd het orgel volledig vernield, en was er ook zware schade aan de glas-in-loodramen. De man die vrijdag de kerk afsloot, is verhoord om meer duidelijkheid te krijgen over de omstandigheden. Brandstichting is niet uitgesloten.

