Aangenaam zomerweer blijft hele week aanhouden

Het wordt een droge week met aangename temperaturen. Tegen het weekend neemt de kans op neerslag wel toe en liggen de temperaturen rond de seizoensnormalen.

Dat meldt het KMI. Vandaag valt er eerst nog regen in het centrum en het oosten van het land. Daarna wordt het wisselend bewolkt en overwegend droog met bredere opklaringen vanaf het noordwesten van het land. Het wordt ook iets koeler met maxima tussen 18 graden op de Ardense hoogten, 19 graden aan zee en 23 graden in Belgisch Lotharingen.

Volgende nacht lost de bewolking op en wordt het helder tot licht bewolkt. De temperaturen dalen naar waarden tussen 6 graden in de Ardense valleien en 13 graden aan zee. De noordenwind luwt en wordt zwak.

Dinsdag wordt ons weer beïnvloed door een hogedrukgebied dat zich uitstrekt van de Atlantische Oceaan tot de Britse Eilanden. Eerst kan men genieten van vrij veel zon, nadien ontwikkelen er zich stapelwolken in het binnenland. Aan zee en in het zuiden blijven de opklaringen echter dominant. De maxima liggen tussen 18 of 19 graden aan zee en in de Hoge Ardennen en 23 graden in Belgisch Lotharingen.

Woensdag verandert het weerbeeld nauwelijks. Het blijft droog en rustig met af en toe zon. Net zoals dinsdag ontwikkelen er zich in de loop van de dag stapelwolken. De maxima liggen tussen 19 graden op de Ardense hoogten en aan zee, en 24 graden in Belgisch Lotharingen. De wind blijft zwak tot matig waaien uit het noorden. Ook donderdag blijft het droog en rustig met zon en wolken. De maxima liggen tussen 20 en 25 graden.

Vrijdag blijft het gedeeltelijk bewolkt en vrij warm met maxima rond of iets lager dan 25 graden. De kans op wat regen of een bui vergroot.

Zaterdag wordt het gedeeltelijk bewolkt met kans op wat regen of een bui. Zondag lijkt het wisselvallig te zijn met een grotere kans op regen. De temperaturen gaan ook iets achteruit.