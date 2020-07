Contactopsporing steekt een tandje bij

De tracing om de contacten van Covid-19-patiënten in kaart te brengen, moet sneller en zal sneller gaan. Dat belooft Karine Moykens, voorzitter van het Interfederaal Comité Testing en Tracing.

Wanneer iemand besmet blijkt met het nieuwe coronavirus is het belangrijk om snel te weten met wie die persoon allemaal contact heeft gehad om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

De voorbije dagen bleek echter dat dit contactonderzoek hapert. Her en der starten lokale initiatieven , onder meer in Antwerpen.

Karine Moykens, voorzitter van het Interfederaal Comité Testing en Tracing, belooft nu een versnelling. Dat vertelde ze vanmorgen op Radio 1.

Nu gaat er soms tijd verloren tussen het moment dat een labo de testresultaten kent en die doorstuurt naar het gezondheidsinstituut Sciensano. Volgens Moykens kan dat soms twee dagen duren. Maar het Riziv heeft nu een brief gestuurd naar labo’s en ziekenhuizen om hen te vragen de testresultaten binnen het uur elektronisch beschikbaar te maken.

Ook tussen Sciensano en de callcenters waar de contacttracers werken, gaat tijd verloren. Daarom is afgesproken dat Sciensano niet langer één keer per dag maar drie keer per dag de namen van besmette patiënten doorgeeft aan de contacttracers.

Waarom een en ander zo moeizaam gaat, wijt Moykens aan de complexiteitr van het technologisch platform daarvoor. Dat zal pas eind augustus helemaal klaar zijn en als het werkt gaat alles in real time van de labo’s naar de contacttracers. Tot het zover is moeten nieuwe maatregelen er dus voor zorgen dat ook zonder dat platform alles veel sneller gaat.

Moykens heeft er overigens geen probleem mee dat er lokaal heel wat initiatieven ontstaan rond contact tracing. ‘Zeggen dat het systeem niet werkt, klopt niet. Maar er zijn inderdaad verbeteringen nodig om besmettingclusters beter in kaart te brengen en die clusters zijn lokaal. Dus daar kunnen we goed samenwerken met pilootprojecten in Antwerpen bijvoorbeeld.’