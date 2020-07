VRT schrapt ‘ongepaste’ uitzending FC De Kampioenen

De aflevering ‘Kamer te huur’ van FC De Kampioenen zal niet meer te zien zijn bij herhalingen van de reeks, of op VRT.nu. Volgens de openbare omroep worden in de bewuste aflevering neerbuigende grappen gemaakt over een Afrikaans personage. Ook een aflevering met Guy Van Sande is niet meer te zien.

De VRT maakt zelf bekend dat het de aflevering uit 2002 schrapt. ‘Kamer te huur’ draait rond de komst van Dieudonné, een man uit Kameroen die in dienst treedt bij worstenmaker Balthazar Boma. Die vermoedt echter dat de Afrikaan uit is op seks met cafébazin Pascale, maar dat is een misverstand.

De VRT stelt dat doorheen de hele aflevering neerbuigende grappen gemaakt worden over zijn huidskleur en afkomst. Die zijn ‘ongepast’ en ‘passen niet meer bij de tijdgeest’, zegt VRT-woordvoerder Hans Van Goethem. Hij zegt dat de aflevering later misschien wel weer te zien zal zijn, maar dan voorzien van een waarschuwing.

Guy Van Sande

Ook de aflevering ‘De Enquête’ is niet langer te zien op tv of op de VRT-website. Het Nieuwsblad merkte dat de aflevering, die normaal dit weekend moest worden uitgezonden, al overgeslagen werd. In die aflevering speelt Van Sande de rol van yogaleraar. Sinds de veroordeling van Van Sande voor de verspreiding van kinderporno worden oude afleveringen van fictiereeksen met de acteur niet langer herhaald.

Seksisme

De VRT laat weten dat de zender niet van plan is om afleveringen te schrappen vanwege de seksistische grappen die uit de mond van personage Balthazar Boma komen. ‘Hij krijgt gewoonlijk genoeg tegengas van de andere personages’, zegt Hans Van Goethem op VRT NWS.