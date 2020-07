‘President’ Kanye West wil 1 miljoen dollar voor elke nieuwe moeder

Tijdens zijn eerste campagnebijeenkomst had de Amerikaanse presidentskandidaat Kanye West het niet zozeer over hoe hij het ambt wil invullen, maar haalde hij vooral uit naar abortus en loofde hij God. De rapper werd daarbij heel emotioneel, en brak op een bepaald moment zelfs in tranen uit.

De bijeenkomst in North Charleston in de staat South Carolina was alleen voor mensen die zich lieten registreren. Er was hen gevraagd een mondkapje te dragen. West zelf droeg geen mondkapje, maar wel een kogelvrij vest. In zijn haar had hij ‘2020’ laten scheren.

Een microfoon vond hij overbodig: hij sprak de aanwezigen met luide stem toe. Daardoor was zijn boodschap soms moeilijk te begrijpen. Maar hij verzekerde dat dit bij volgende bijeenkomsten geen probleem meer zou zijn: hij zou zelf instaan voor het ontwerp van de ruimtes, die daardoor over een veel betere akoestiek zouden beschikken.

Abortus

De bijeenkomst duurde iets meer dan een uur. Daarin hekelde hij abortus en porno, maar sprak zich niet uit voor een verbod. In plaats daarvan stelde hij voor dat iemand die een kind baart 1 miljoen dollar zou moeten krijgen.

Het waren niet de enige opmerkingen van de 43-jarige rapper die het publiek soms vol ongeloof moest aanhoren. ‘Het enige dat ons kan bevrijden, is door ons te houden aan de regels die ons zijn gegeven voor het beloofde land’, aldus West. Hij zette daarbij vraagtekens bij wetten die niet van God afkomstig zijn.

‘Bijna dochter vermoord’

Op een gegeven moment brak West in tranen uit toen hij zei dat zijn vader aandrong op abortus toen Kanye’s moeder zwanger was van hem. ‘Mijn moeder heeft mijn leven gered. Er zou geen Kanye West zijn geweest omdat mijn vader het te druk had.’ Hij vertelde dat hij zelf ook abortus wilde toen zijn vrouw Kim Kardashian zwanger was van hun oudste dochter. ‘Ik heb bijna mijn dochter vermoord! Ik heb bijna mijn dochter vermoord!’, schreeuwde hij vervolgens.

Slavernij

Ook zei West dat Harriet Tubman, een van de bekendste Amerikaanse bestrijders van de slavernij, ‘nooit slaven echt heeft bevrijd’. ‘Ze heeft de slaven laten werken voor andere witte mensen.’

Weinig steun

West kondigde twee weken geleden aan dat hij een gooi wil doen naar het presidentschap van de VS. In een peiling is de steun voor zijn kandidatuur minimaal. De partij van West wordt BDY genoemd. Die afkorting zou staan voor Birthday Party. De rapper steunde eerder het presidentschap van Donald Trump. Critici vragen zich af of West oprecht president wil worden of dat het gaat om een publiciteitsstunt.