Chelsea verslaat Manchester United, Londense FA Cup-finale

Manchester United ging in de halve finale van de FA Cup de boot in met 0-3 tegen Chelsea dankzij een misverstand achterin, een blunder van De Gea én een owngoal van Harry Maguire. De FA Cup krijgt daarmee een Londense finale: Chelsea-Arsenal.

Een drukke periode voor alle teams in Engeland, zeker voor diegene die ook aan de FA Cup moeten beginnen. Manchester United en Chelsea zitten beiden nog volop in de race om Europese tickets, waardoor er bij beiden enkele wissels doorgevoerd werden. Geen Paul Pogba, Anthony Martial of Mason Greenwood bij United, terwijl Chelsea het deed zonder Christian Pulisic en Tammy Abraham. Chelsea begon het best aan de partij, maar zette daar weinig kansen tegenover. De tegenstander rekende andermaal op Bruno Fernandes om het gevaar te creëren: de Portugees mikte een vrijschop net onder de lat.

Botsing

Net voor de rust gingen Eric Bailly en Harry Maguire in duel met Olivier Giroud. Het duo botste hard met de hoofden tegen elkaar. Maguire moest verder met een tulband, terwijl zijn compagnon achterin zelfs de strijd moest staken om verder hoofdtrauma te vermijden. Na een lange pauze ging met een draagberrie meteen richting het ziekenhuis voor een check-up. De invaller was opvallend: Anthony Martial. Die werd in de zestien neergehaald, maar United kreeg geen strafschop.

Ole Gunnar Solskjaer herschikte met de wissel van Martial intussen zijn ganse team. In de 57ste minuut van de eerste helft, een gevolg van de blessure van Bailly, was het echter prijs voor Olivier Giroud. Hij duwde van dichtbij de openingstreffer binnen voor Chelsea. De Franse spits profiteerde van mistasten bij het nieuwe duo achterin bij United, Lindelöf en Maguire. Ook De Gea wist niet goed wat er gaande was en reageerde te laat.

Na de rust zag David De Gea er nog een pak slechter uit. Eerst blunderde Brandon Williams door een bal achteruit keihard in het centrum te spelen, waarbij Mason Mount alle ruimte kreeg om richting de zestien te stormen. De jonge Engelsman knalde op De Gea, maar die liet de bal veel te makkelijk onder zich doorglippen. Weer zo’n pijnlijke misser van de Spanjaard.

Het sein voor Solskjaer om Pogba en Greenwood de wei in te sturen. Na een uur hield De Gea een derde treffer van Chelsea tegen met een goeie save. Toch ging het achteraan nog een keertje mis. De verdediger van tachtig miljoen verwerkte de 0-3 immers in eigen doel. Het leek al meermaals dat de Engelse international na de botsing met zijn ploegmakker op een andere planeet zat, en dat bleek ook bij de derde tegentreffer van zijn eigen hand.

Martial kreeg in het slotkwartier toch nog een strafschop na een fout van invaller Callum Hudson-Odoi. Fernandes kweet zich uitstekend van zijn taak vanop elf meter.

Het werd niet meer dan een voetnoot in de partij. Chelsea neemt het in de finale van de FA Cup op tegen Arsenal, een heruitgave van de Europa League-finale van vorig jaar dus. De finale staat gepland op 1 augustus.