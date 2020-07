Antwerpse politie lost schot nadat auto wil inrijden op agenten bij achtervolging

De Antwerpse lokale politie heeft met medewerking van de federale politie drie inzittenden van een voertuig met Franse nummerplaat gearresteerd na een achtervolging die meer dan twintig minuten duurde. Daarbij werd een waarschuwingsschot gelost.

Een wagen die geseind stond, werd door een ANPR-camera opgemerkt in Antwerpen. Daarop zette een patrouilleploeg de achtervolging in. Nadat de bestuurder in de gaten kreeg dat hij werd gevolgd door een politiewagen, trachtte hij aan een controle te ontkomen door weg te vluchten.

De wagen reed via de snelweg richting Nederland en behaalde snelheden tot 200 kilometer per uur. In Stabroek koos hij ervoor richting het havengebied te rijden en weer terug richting de binnenstad. Intussen had de lokale politie ondersteuning gekregen van de federale politie. Toen de wagen ter hoogte van de Groenendaallaan wilde inrijden op enkele agenten, werd een waarschuwingsschot gelost en kon de auto worden gestopt.

De drie inzittenden zijn gearresteerd en werden voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. Ze zullen in de loop van maandag voor de onderzoeksrechter verschijnen die moet beslissen over hun verdere aanhouding. Over de identiteit van de drie zijn geen gegevens bekend.