Eerste scoutskamp stopgezet door corona

Een scoutsgroep uit Sint-Amandsberg zet haar bivak stop nadat een van de leden positief heeft getest op covid-19. Zondag pikten de ouders van de scoutsleden hun kinderen op aan de kampplaats in Couvin. ‘Dit voorval bewijst dat het concept van de kampbubbels werkt’, zegt Jan Van Reusel, woordvoerder van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

‘De jonggivers (11- tot 14-jarigen) van scoutsafdeling Sint-Bernadette uit Sint-Amandsberg (Gent) waren net 5 dagen op kamp in Couvin toen een jongere tijdens een tocht ziek werd’, zegt Van Reusel. ‘De scout werd in quarantaine gezet en testte kort daarna positief voor covid-19. De leiding van het scoutskamp reageerde volgens het protocol en zette het kamp meteen stop. Dat gebeurde wel tot hun eigen grote spijt: ze waren nog maar halfweg en hadden nog 5 dagen bivak te goed.’

De 27 leden en 6 leid(st)ers van de scoutsvereniging werden naar huis gevoerd en worden daar door hun huisartsen verder opgevolgd.

Volgens Van Reusel is er geen reden tot paniek, noch om andere kampen niet door te laten gaan. ‘Dit is het eerste kamp van de 1.470 lopende edities waarbij een scoutsvereniging vroegtijdig huiswaarts moet keren. De kampbubbel doet zijn werk als concept, en wel op een uitstekende manier: het verloop en de contacten zijn goed te monitoren, elk extern contact van de kampbubbel werd gelogd. De kampbubbels zorgen met andere woorden voor zeer gecontroleerde situaties, waarbij duidelijk is wie nog verder moet worden opgevolgd.’

Van Reusel spreekt met lof over de kordate en verantwoordelijke reactie van de leiding van de Gentse scoutsafdeling. ‘Ze deden razendsnel precies wat ze moesten doen en volgden foutloos het protocol. Namens de nationale leiding zijn wij bijzonder trots op het handelen van deze leiding in een moeilijke situatie en abnormale omstandigheden. Een pluim.’