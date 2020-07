Gewapende overval op distributiecentrum Bol.com

Het distributiecentrum van koopsite Bol.com in het Nederlandse Waalwijk is zondag overvallen. Bij de gewapende overval, die volgens de politie vermoedelijk het werk van meerdere daders was, geraakte niemand gewond.

De overval van het Bol.com-distributiecentrum aan de Pakketweg in het Nederlandse Waalwijk vond zondagochtend al plaats. Uit de verklaringen van beveiligers blijkt dat de daders rond 9 uur het pand binnenkwamen.

Ze zijn daar geruime tijd geweest, meldde de politie. De aanwezige medewerkers werden bedreigd en konden pas kort voor 15.00 uur een voorbijganger alarmeren die de politie waarschuwde.

In de omgeving van het distributiecentrum is naar de daders gezocht, maar zonder resultaat. Het onderzoek naar wat zich precies heeft afgespeeld is in volle gang, aldus de politie.