Drie koningen temporiseren

Zolang PS en N-VA praten, heeft het volgens de architecten van de Arizonacoalitie geen zin om door te duwen. Het hele project van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert en CD&V-voorzitter Joachim Coens om een coalitie te vormen met N-VA, SP.A en CDH maar zonder de PS, staat daarmee even ‘on hold’.

Die zogenaamde Arizona-coalitie was ontstaan vanuit de vaststelling van hun voorgangers, PS-voorzitter Paul Magnette en SP.A-voorzitter Conner Rousseau, dat een regering met PS en N-VA helemaal uitgesloten was. Maar sinds vorige week zit er toch beweging in dat PS-standpunt en zijn er contacten met de N-VA, wat de situatie verandert. Ook voor de initiatiefnemers van de Arizonacoalitie kan het interessant zijn dat paarsgeel uit de as herrijst. Die coalitie heeft een ruimere meerderheid en een meerderheid aan Franstalige kant.

De plannen die waren gemaakt om het afgelopen weekend te vergaderen, zijn daarom opgeborgen. De deadline van 21 juli vervalt. Er zijn wel contacten geweest, maar de zogenaamde drie koningen Bouchez, Lachaert en Coens beseffen dat het geen zin heeft om door te drukken zolang PS en N-VA nog praten. De mogelijkheid van een paarsgele constructie moet eerst uitgeklaard worden, daarna pas kan er verder gepraat worden.

De drie voorzitters hadden aan de Arizonapartijen gevraagd om bijkomende voorstellen in te dienen om de basisnota aan te passen, nadat N-VA, SP.A en CDH zware bedenkingen hadden over een versie die vorige week donderdag werd besproken. Maar alleen CDH diende extra voorstellen in. SP.A en N-VA reageerden niet.

Alleen MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez bleef nog verzekeren dat er de komende uren ontwikkelingen zitten aan te komen.