Groen vraagt meteen Veiligheidsraad: ‘Lijkt in de richting van schuldig verzuim te gaan’

De regering reageert ‘te luchtig’ op de blijvende stijging in de coronacijfers. Dat zegt Björn Rzoska, Vlaams fractieleider van Groen, nu de verschillende regeringen in ons land het voorlopig bij een extra focus op het laten naleven van de huidige maatregelen houden. ‘De Veiligheidsraad moet vandaag nog samenkomen.’

Het Overlegcomité heeft zondagmiddag beslist om voorlopig vooral in te zetten op betere communicatie en betere handhaving van de huidige coronamaatregelen. De Nationale Veiligheidsraad van donderdag wordt niet vervroegd.

‘Een veel te luchtige respons’, vindt Groen-fractieleider in het Vlaams parlement, Björn Rzoska. ‘Alle experten die in de coronacommissie van het Vlaams parlement aan bod kwamen, waren unisono: we zijn niet klaar voor een tweede golf. Het is dus belangrijk dat de Nationale Veiligheidsraad niet donderdag, niet morgen, maar vandaag nog samenkomt.’

Volgens Rzoska hebben de regeringen geen lessen getrokken uit het verloop van de eerste uitbraak van het coronavirus. ‘Dat men redeneert dat er geen grote nationale acties nodig zijn, omdat de besmettingen vooral lokaal blijven, is onvoorstelbaar. Vorige keer is het ook zo begonnen en hebben we een hoge tol betaald.’

De Groen-fractievoorzitter vindt het tot slot ook vreemd dat er na afloop van het Overlegcomité met geen woord over eventuele aanpassingen aan het contactonderzoek werd gerept. Daarvan is het na de felle kritiek van de afgelopen weken intussen duidelijk dat het nog lang niet op punt staat. ‘Een aantal maanden geleden konden we nog zeggen dat het coronavirus ons plots overkwam, dat het ons overspoelde en dat we daarom niet klaar waren. Maar nu is dat niet meer zo. Op een bepaald moment lijkt het toch in de richting van schuldig verzuim te gaan.’

Of de Nationale Veiligheidsraad donderdag moet teruggrijpen naar strengere inperkingen om het virus in te dijken, laat Rzoska in het midden. ‘Ik ga mij niet in de plaats stellen van de specialisten. Maar wat ons betreft is het wel alle hens aan dek.’