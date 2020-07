Lewis Hamilton evenaart uniek record met zege in Grote Prijs van Hongarije, Max Verstappen tweede ondanks crash

Lewis Hamilton heeft voor de tweede week op rij gezegevierd in de Formule 1. De wereldkampioen won voor de achtste keer in zijn carrière de Grote Prijs van Hongarije en evenaarde daarmee een bijzonder record: Hamilton is na Michael Schumacher pas de tweede rijder ooit die erin slaagt om dezelfde race acht keer te winnen. Max Verstappen (Red Bull) werd na een bewogen wedstrijdbegin tweede, Valtteri Bottas (Mercedes) finishte als derde en is zijn leidersplaats in het WK kwijt aan Hamilton.

De Grote Prijs van Hongarije maakte voor de 35ste keer zijn opwachting op de Formule 1-kalender. Publiek was er niet, net zoals bij de eerste twee races van het jaar in Oostenrijk. Was wél aanwezig op de Hungaroring: een lading regenwolken. Een uur voor de start openden de hemelsluizen boven het circuit, en geen klein beetje. En de regen eiste voor de start al bijna een slachtoffer: niemand minder dan Max Verstappen gleed de muur in terwijl hij onderweg was naar de startgrid.

Werkte onze garagist maar even snel! 😅 pic.twitter.com/V32btUzdMx — Play Sports (@playsports) July 19, 2020

De mechaniekers van Red Bull verrichtten een klein wonder door in amper twintig minuten de kapotte auto van Verstappen terug raceklaar te maken. De Nederlander met roots in Limburg kon dus ‘gewoon’ starten vanaf de zevende plek. Lewis Hamilton mocht in zijn Mercedes vanaf de pole position vertrekken vlak voor WK-leider en teamgenoot Valtteri Bottas. Bijna iedereen begon de race op de intermediate-band aangezien de baan er nog niet helemaal droog bij lag: enkel Haas-rijders Kevin Magnussen en Romain Grosjean namen de gok en vertrokken vanuit de pitstraat met droogweerbanden.

Foto: AP

Op de halfnatte start/finishlijn liet WK-leider Valtteri Bottas zich verrassen. De Fin leek een valse start te nemen, maar hield net op tijd in en ontliep zo een straf. Bottas kwam door die fout echter zeer slecht weg en viel meteen een pak plaatsen terug. Max Verstappen kende in zijn gerepareerde Red Bull dan weer een blitzstart: de Nederlander schoof meteen door van de zevende naar de derde plek. Hamilton behield zonder problemen zijn leiderspositie en begon al snel weg te rijden van de verzamelde concurrentie.

Briljante gok

De gok van de twee Haas-rijders bleek een briljante keuze, want al na amper 3 rondes was de baan genoeg opgedroogd om de wissel naar droogweerbanden te maken. Terwijl alle andere piloten die nodige bandenwissel maakten, schoven Magnussen en Grosjean - die doorgaans in het achterveld te vinden zijn - zowaar op naar de derde en vierde plek. Max Verstappen schoof op zijn beurt door naar de tweede plek ten koste van Lance Stroll (Racing Point), die terugviel naar plaats vijf.

Foto: REUTERS

Op de opdrogende baan herstelde het natuurlijk evenwicht binnen de F1 zich weer. De twee Haas-jongens zagen Stroll al snel passeren. Even later ging ook Valtteri Bottas, die eerder al met enige moeite voorbij Charles Leclerc gegaan was, langs het Haas-duo. Magnussen en Grosjean hielden nadien echter lange tijd hun posities vast en bevonden zich zo op kop van een treintje, waarin onder meer een leuk gevecht ontstond tussen de beide Ferrari’s en Alexander Albon (Red Bull). Charles Leclerc viel echter al snel weg uit dat groepje doordat zijn zachte banden enorm snel sleten.

Lichte regen

De regen werd gedurende de eerste helft van de race meerdere keren aangekondigd, maar uiteindelijk bleef het bij enkele druppeltjes halverwege de race. Geen probleem voor de beste rijders ter wereld. En dus werd gaandeweg de aandacht gevestigd op het duel om plek twee: Valtteri Bottas, die na de tweede reeks pitstops was opgeschoven naar plek drie, naderde immers net zoals vorige week met rasse schreden op Max Verstappen.

Max Verstappen crashte in de verkenningsronde, maar kon alsnog starten en reed een knappe race. Foto: AFP

De Fin slaagde er niet meteen in om Verstappen te bedreigen. En dus gooide Mercedes het over een andere boeg: aangezien het gat richting nummer vier Lance Stroll zo groot was, besloot het team in de slotfase om Bottas naar binnen te halen voor vers rubber. Het deed even terugdenken aan de race van vorig jaar, toen Mercedes en Lewis Hamilton in de slotfase Verstappen verschalkten met een gelijkaardige strategie. Deze keer lukte het plannetje niet: Bottas kwam aansluiten net voor het ingaan van de slotronde, maar kon geen aanval meer plaatsen.

Demonstratie Hamilton

Lewis Hamilton demonstreerde intussen: de Brit had zo’n grote voorsprong bij elkaar gereden dat hij nog een extra pitstop kon maken en er vervolgens nog de snelste ronde uit perste. Voor de Brit is het de 86ste zege van zijn F1-carrière en tevens een bijzondere: hij is pas de tweede rijder die erin slaagt om dezelfde race acht keer te winnen. Enkel Michael Schumacher deed dat hem voor: de zevenvoudig wereldkampioen won tijdens zijn carrière acht keer de Grote Prijs van Frankrijk.

Verstappen en Bottas kwamen kort na Hamilton als tweede en derde over de streep. Lance Stroll werd vierde, zijn op één na beste resultaat ooit. Alexander Albon verschalkte Sebastian Vettel nog in de slotrondes en werd vijfde. Sergio Pérez, Daniel Ricciardo (Renault), Kevin Magnussen en Carlos Sainz Jr. (McLaren) vervolledigden de top tien.

Lewis Hamilton is ook meteen de nieuwe WK-leider. Hij heeft nu 63 punten, 5 meer dan teammaat Bottas. Max Verstappen is derde, maar volgt al op 30 punten van Hamilton.

Volgende week is er geen Formule 1, maar daarna zijn de piloten er weer volop bij: op 2 en 9 augustus wordt telkens een race gereden op het legendarische circuit van Silverstone in Groot-Brittannië, op 16 augustus staat vervolgens de Grote Prijs van Spanje op het Circuit de Barcelona-Catalunya op het programma.