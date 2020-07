Joe Biden loopt in peilingen uit op president Donald Trump

De voorsprong van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden op de Republikeinse president Donald Trump loopt in de laatste peiling van ABC en de Washington Post in de dubbele cijfers. Vooral wat betreft de aanpak van de coronapandemie en van racisme krijgt Trump klappen.

Bij de ondervraagden in de peiling van ABC en de Washington Post die waarschijnlijk gaan stemmen, leidt Democraat Biden met 54 procent tegenover 44 procent voor president Trump. Bij de geregistreerde kiezers loopt Biden zelfs nog verder uit met 55 tegenover 40 procent.

Wat de aanpak van de coronapandemie betreft, doet Trump het steeds slechter. Zowat 3,5 maanden geleden hielden beide kandidaten elkaar daar nog virtueel in evenwicht en had Trump met 45 procent nog een voorsprong van 2 procentpunt op Biden. De situatie is nu helemaal gekanteld: Trumps rivaal ligt met 54 procent nu 20 procentpunt voor (de president haalt nog 34 procent).

Enkel wat de aanpak van de economie betreft, Trumps grote stokpaardje, heeft hij nog overwicht op Biden. Ook daar komt de Democraat echter in de buurt, met 45 tegenover 47 procent. De president spitste zich de voorbije weken erg toe op beteugeling van misdaad en op veiligheid, maar de voormalige adjunct van Barack Obama heeft daar een voorsprong van negen procentpunt (41 tegenover 50 procent). Inzake rassenkwesties heeft Biden zijn grootste marge: 58 procent tegen 33 procent voor Trump, of een kloof van 25 procent.

De peiling dateert van 15 tot 20 juli en verliep over vaste en mobiele telefoons in het Engels en Spaans op een staal van 1.006 volwassenen, onder wie 845 geregistreerde kiezers. Voor het hele, bij toeval geselecteerde, staal bedraagt de foutenmarge 3,5 procent, bij de geregistreerde kiezers 4,0 procentpunt. Het staal bestond uit 30 procent Democraten, 24 procent Republikeinen en 39 procent onafhankelijken.