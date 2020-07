Max Verstappen crasht nog voor start in Grote Prijs van Hongarije

Opvallende beelden uit de Grote Prijs van Hongarije. Max Verstappen crashte daar nog voor de start. Op weg naar de grid boorde de Nederlander zich op het spekgladde parcours in de boarding, met de nodige schade als gevolg. De wagen moest met een kapotte voorvleugel naar de pitstraat worden geduwd.

De pitcrew had even oplapwerk aan de bolide, maar kreeg de wagen wedstrijdklaar. Verstappen kan dus gewoon starten op de Hungaroring. Verstappen, die veel problemen heeft met de bestuurbaarheid van de Red Bull, begint vanaf de zevende plek.

De voorbije twee jaar was wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) de beste in Hongarije. Met zeven zeges is de Brit ook recordhouder op de Hungaroring.