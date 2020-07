De Crem: ‘Blijf zoveel mogelijk in België’

Wie nog geen reis geboekt heeft, krijgt van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) het advies om zoveel mogelijk in België te blijven. De grenzen blijven wel open, maar hij wijst op de verantwoordelijkheid van de vakantiegangers.

Dat zegt hij na afloop van het Overlegcomité in een gesprek met de nieuwsdienst van de VRT. ‘Mijn advies zou zijn: indien er nog niet geboekt is, blijf zoveel mogelijk in België’, stelt de minister desgevraagd. Het Overlegcomité heeft daar vandaag echter geen formeel advies over gegeven.

De grenzen opnieuw dicht doen is volgens hem ‘niet aan de orde’. Maar wie ervoor kiest om naar een ‘hoogrisicoland’ te trekken, doet er toch goed aan de aanbevelingen van Buitenlandse Zaken op te volgen. ‘Het is voor iedereen de eigen verantwoordelijkheid zich naar het buitenland te begeven’.

Donderdag komt de Nationale Veiligheidsraad bijeen om zich over de maatregelen te buigen. Of daar ook over een formeel reisadvies wordt gesproken, is niet duidelijk. Op het overlegcomité klonk het in elk geval nog dat vooral lokale besmettingen, gegroepeerd rond evenementen of binnen bepaalde sociale kringen, het grootste probleem vormen.