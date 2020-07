Coronaslachtoffer en basketbalster Elia Fontaine bezoekt Belgian Cats: “Zij is een inspiratie”

Elia Fontaine bracht op het Summer Camp van de Belgian Cats een bezoekje. De 18-jarige studente werd besmet door het coronavirus, lag drie weken in coma en werd aan haar rechterbeen tot aan de knie geamputeerd.

De basketspeelster van Union Huy Basket wil met een prothese in eerste instantie opnieuw leren stappen. “Het ultieme doel is om opnieuw te kunnen basketten. Basketbal is mijn leven” zei ze. Eén van haar vrienden is een crowdfunding gestart voor een prothese waarmee ze weer kan springen en rennen. De kaap van 50.000 euro is ondertussen al gerond. Elia ging afgelopen weekend en op het slot van het Summer Camp met de Belgian Cats op de foto.

“We zijn geïnspireerd door Elia. Een krachtig meisje dat na de Covid-19 besmetting haar been is verloren. Haar moed is fenomenaal en is een voorbeeld voor ons. Haar lach en liefde voor onze favoriete sport is “sky high”. Wij zullen haar “all the way” aanmoedigen in haar revalidatie,” zei kapitein Ann Wauters van de Belgian Cats. Wauters was zelf slachtoffer van het coronavirus.

LEES OOK. Vrienden verzamelen in recordtijd 50.000 euro om prothese voor Elia (18) te kopen

LEES OOK. De mentale kracht van scholiere Elia Fontaine (18) die haar been verloor door het coronavirus: “Dat is maar een detail in mijn leven”