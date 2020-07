Juan Marsé, de schrijver die niet wist van waar hij kwam, thuis overleden

De Spaanse schrijver Juan Marsé is overleden. De Catalaan stierf zaterdagavond op de leeftijd van 87 jaar in zijn huis in Barcelona.

Dat meldt de agente van de auteur, Carmen Balcells. Marsé gold als een van de grootste hedendaagse vertellers van Spanje. De auteur van ‘Ultimas tardes con Teresa’ won in 2008 de prestigieuze Spaanse Cervantesprijs.

Verscheidene van zijn boeken werden ook in het Nederlands vertaald. Zo werd het semi-autobiografische ‘Ringo’ hier nog in 2014 uitgegeven. Daarin vertelt hij het verhaal van geïnspireerd op dat van hoe hij geadopteerd werd: een weduwnaar gaf zijn kind aan een vrouw van wie het kind overleden was.

Maar in een interview met De Standaard gaf hij toe dat dat verhaal eigenlijk niet bleek te kloppen. ‘Een journalist die aan mijn biografie werkt, heeft geprobeerd mijn afkomst na te trekken en dat blijkt een onvoorstelbare janboel te zijn. (...) Blijkbaar heeft mijn pleegmoeder alles uit haar duim gezogen, niemand weet waarom. Ik heb dus geen flauw idee waar ik vandaan kom, maar ik vind het zo’n sterk verhaal dat ik het bij die versie hou.’