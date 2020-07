Ex-teammanager van Ferrari Jean Todt ging op bezoek bij Michael Schumacher: “Hopelijk kan de wereld hem ooit opnieuw zien”

Jean Todt, de voormalige teammanager van Ferrari, heeft vorige week Michael Schumacher bezocht in zijn Zwitserse woonplaats Genève. De 74-jarige Fransman zei zondag in de Britse krant Daily Mail dat “Schumacher vecht”. “Ik hoop dat de wereld hem ooit opnieuw zal kunnen terugzien”, verklaarde Todt nog. “Dat is waar hij en zijn gezin aan werken.”