Syriërs kunnen nieuw parlement kiezen

In Syrië, dat door oorlog verscheurd is, zijn zondagmorgen verkiezingen voor een nieuw parlement begonnen. Het zijn de derde parlementsverkiezing sinds in 2011 de pro-democratische opstand tegen president Bashar al-Assad uitbrak. De stembusgang werd sinds april twee keer uitgesteld wegens de coronapandemie.

Syrische staatsmedia toonden zondag beelden van kiezers die hun stem uitbrachten in een van de 7.277 stembureaus in het land. De stembureaus blijven gedurende twaalf uur open in de gebieden die door de regering gecontroleerd worden, zei een kiescommissie. Er kan ook gestemd worden in gebieden waarover de regering slechts gedeeltelijk controle heeft, zoals Idlib in het noordwesten en Raqqa in het noorden.

Het Koerdische bestuur van een regio in het noorden van Syrië zei zaterdag dat het de verkiezingen zou verhinderen in de gebieden die het in handen heeft.

De verkiezingen komen ruim een maand nadat de Verenigde Staten nieuwe sancties hebben opgelegd tegen sleutelfiguren van het Syrische bewind, en midden in een economische crisis.

Zowat 1.656 kandidaten, onder wie 200 vrouwen, komen op voor het 250 zetels tellende parlement, meldde het Syrische staatspersbureau SANA. De meeste kandidaten behoren tot de regerende Ba’ath-partij en aanverwante groepen. De uitslagen worden dinsdag verwacht. Assads Ba’ath-partij en haar bondgenoten halen wellicht de meerderheid van de zetels binnen voor de komende vier jaar.