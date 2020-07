Man overleden bij ongeval op E403 in Ardooie

Bij een ernstig verkeersongeval op de E403 in Ardooie is in de nacht van zaterdag op zondag een dodelijk slachtoffer gevallen. De man werd met zijn wagen achteraan aangereden door een ander voertuig.

Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Het ongeval gebeurde rond 1 uur op de E403 in de richting van Kortrijk. Volgens de bevindingen van de verkeersdeskundige moet de wagen van het slachtoffer met een hoge snelheid achteraan aangereden zijn door een ander voertuig. Door die botsing vloog het eerste voertuig tegen een betonnen middenberm. Voor de bestuurder kwam alle hulp te laat. Zijn zoon werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.

Het is niet duidelijk hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren. Vermoedelijk was de bestuurder van het aanrijdende voertuig even in slaap gevallen. De man legde een negatieve ademtest af. Zelf raakte hij bij de crash slechts lichtgewond.