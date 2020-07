Trencin en nieuwe coach Stijn Vreven halen Philip Azango terug na mislukte passage bij AA Gent

AS Trencin, de nieuwe club van coach Stijn Vreven, heeft de Nigeriaan Philip Azango opnieuw aan boord gehaald. De 23-jarige buitenspeler was de voorbije twee seizoenen aan de slag bij AA Gent, maar kon daar nooit doorbreken.

Azango streek op de slotdag van de zomermercato in 2018 in de Ghelamco Arena neer en speelde in de daaropvolgende maand zijn enige twee officiële wedstrijden voor de club. Het afgelopen seizoen kwam hij niet één keer in actie voor de Buffalo’s.

Nu volgt een terugkeer naar Slovakije, naar de club die hem in september 2017 vanuit Nigeria naar Europa haalde. In zijn eerste passage bij Trencin kwam Azango tot 34 officiële duels, waarin hij zes keer scoorde en vier assists gaf.

Trencin stelde vrijdag Stijn Vreven aan als nieuwe hoofdcoach voor volgend seizoen. Het wordt voor onze landgenoot het tweede buitenlands avontuur na zijn passage bij het Nederlandse NAC Breda. Vreven was afgelopen seizoen voor het laatst aan de slag bij ter ziele gegane Sporting Lokeren.

AS Trencin is in ons land vooral bekend omdat Belgische clubs er talenten zoals Moses Simon, Wesley en Leon Bailey konden wegplukken, alvorens hen voor heel wat miljoenen te verkopen aan clubs uit de topcompetities. De club is al jaren in handen van de Nederlandse voormalige profvoetballer Tscheu La Ling. De club heeft met middenvelder Milan Corryn momenteel ook één Belg onder contract.