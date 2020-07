Overlegcomité staat onder tijdsdruk

De deelnemers aan het Overlegcomité zijn zondagochtend aangekomen aan het Egmontpaleis. Het Overlegcomité zal de oorzaken van de evolutie van de coronabesmettingen bespreken. Maar door de Europese top wordt het wellicht een korte bijeenkomst.

Premier Sophie Wilmès kwam aan rond 9.20 uur. Afhankelijk van de conclusies van de vergadering, die om 10 uur begint, zal de Nationale Veiligheidsraad mogelijk vroeger bijeenkomen dan de aanvankelijk voorziene vergadering van donderdag.

De ministers en experts willen snel inspelen op de opflakkerende besmettingen. Maar het gaat niet om een volwaardige Veiligheidsraad. Grote maatregelen moeten niet verwacht worden, aangezien het einde al voorzien is binnen een uur tot anderhalf uur. Dat komt doordat er vandaag ook nog een EU-top op de planning staat. De gesprekken over de meerjarenbegroting en het relanceplan zitten zodanig in het slop dat er een extra bijeenkomst nodig is.

Dit staat er op de planning van het overlegcomité:

• Aan de hand van de meest recente cijfers maken de aanwezigen een stand van zaken op. Op basis daarvan beslissen ze of de geplande Nationale Veiligheidsraad van donderdag moet vervroegd worden.

• Op de tafel ligt ook het draaiboek voor hoe lokale uitbraken aan te pakken. Dat zal waarschijnlijk definitief gemaakt worden.

• Ook wordt er gekeken naar het circuit van huisartsen voor contactonderzoek en of dat veralgemeend kan worden.

• Verplichte registratie in de horeca blijft een voorstel van Karine Moykens, de voorzitter van het Interfederaal Comité Testing en Tracing, maar gezien de krappe timing is het onzeker of over zo’n concrete maatregel beslist kan worden.