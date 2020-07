‘Reddingsstrook’ verplicht vanaf 1 oktober

Vanaf 1 oktober zullen automobilisten bij file altijd een reddingsstrook voor de hulpdiensten moeten vormen op alle wegen met twee rijstroken of meer per rijrichting. Dat betekent dat er altijd voldoende ruimte moet zijn tussen de rijstroken, ook als er nog geen hulpdiensten te zien zijn.

Dat heeft VRT NWS vernomen van de FOD Mobiliteit. Dat de strook er ging komen, was al bekend. De datum van 1 oktober is wel nieuw.

Voertuigen op de linkerrijstrook moeten in geval van file uiterst links gaan staan en al de rest zoveel mogelijk naar rechts. Dat is dus fundamenteel anders dan wat je vandaag moet doen, namelijk pas een doorgang maken van zodra je een sirene hoort. De vrije ruimte in de file moet er vanaf 1 oktober steeds zijn, voor het geval de hulpdiensten ze nodig zou hebben.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) liet eind juni weten dat er een campagne komt om de Vlaamse weggebruikers te informeren over het nieuwe principe van reddingsstroken. Het Agentschap Wegen en Verkeer is volop bezig met de voorbereiding van de campagne, zo bevestigt de woordvoerder zondag aan persagentschap Belga.