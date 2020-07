Braziliaanse indianenleider Raoni in ziekenhuis

De Braziliaanse indianenleider Raoni Metuktire is zaterdag in het ziekenhuis opgenomen. De 90-jarige enigmatische voorvechter van de rechten van de inheemse bevolking is erg verzwakt, maar stabiel. Het zou niet om het coronavirus gaan.

‘Hij ligt in het ziekenhuis, maar hij heeft geen Covid’, zegt Gert-Peter Bruch, voorzitter van de Franse ngo Planète Amazone. ‘Raoni werd twee weken geleden ziek, met koorts, buikloop en braken, en hij was gedehydrateerd.’

Raoni werd uit zijn dorp in het Amazonewoud, in de staat Mato Grosso, per vliegtuig geëvacueerd en naar het ziekenhuis van Colider, in dezelfde staat overgebracht.

De leider is al decennialang de ambassadeur van de strijd voor het behoud van het Amazoneregenwoud en de inheemse bevolkingen. Hij reist sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw over de hele wereld om zijn boodschap te verkondigen.