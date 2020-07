Temperatuur klimt tot 27 graden

Het wordt zondag een vrij warme en zonnige zondag met maxima van 20 tot 27 graden. ‘s Avonds bereikt een zwakke storing wel de kust en die trekt ‘s nachts en maandagochtend van west naar oost door het land.

Dat meldt het KMI. Na het optrekken van het lokale ochtendgrijs, wordt het zondag vrij zonnig met stilaan hoge en middelhoge wolkenvelden. In de namiddag kunnen stapelwolken gevormd worden, vooral dan in het westen en het noordwesten van het land met kans op een lokale bui. De maxima schommelen van 20 graden aan zee tot 27 graden in Belgisch Lotharingen.

Zondagavond bereikt een zwakke regenzone de kust en trekt traag verder naar het centrum van het land met wat lichte regen. In de zuidoostelijke helft van het land blijft het nog droog en in Belgisch Lotharingen neemt de bewolking pas tegen de ochtend toe. De minima schommelen tussen 11 en 16 graden.

Maandag verlaat een storing ons land via de Ardennen. Dit gaat gepaard met perioden van regen of enkele buien. Het wordt echter vrij snel droog vanaf de kust met mooie zonnige perioden, al kan in de namiddag wat stapelbewolking ontstaan. Het wordt koeler dan in het weekend met maxima van 17 graden in de Hoge Venen en 23 graden in Belgisch Lotharingen. De wind waait overwegend matig uit noordelijke richtingen.

Dinsdag is het rustig, zonnig en droog met in de loop van de dag stapelwolken in het binnenland. De maxima wijzigen nauwelijks en schommelen rond 18 graden op het Ardense plateau en 22 graden in het centrum en de Gaume.

Woensdag verandert het weerbeeld nauwelijks. Het blijft droog en rustig met zon en in de loop van de dag opnieuw stapelwolken. De maxima liggen tussen 19 graden aan zee en in de Hoge Ardennen en 23 graden in Belgisch Lotharingen.

Ook donderdag blijft het overwegend droog met waarschijnlijk wat meer bewolking. De maxima klimmen geleidelijk naar waarden tussen 19 en 24 graden.

Vrijdag wordt het licht wisselvallig en vallen er in de loop van de dag mogelijk enkele buien. De maxima liggen tussen 20 en 24 graden.

Zaterdag lijkt het wisselvallig te worden met perioden van regen of buien. De maxima liggen rond 23 graden in het centrum.