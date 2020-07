Grote politieactie in Vorst beëindigd

Er vond vanavond een politieactie plaats in Vorst. Dat melden verschillende Franstalige media. Er werd een politiehelikopter en een hondenbrigade ingezet.

Een woordvoerder van politiebureau Brussel-Zuid bevestigt de situatie aan Sudinfo. Er werd ook een politiehelikopter ingezet. Politiezone Montgomery kon geen details vrijgegeven omdat de actie nog bezig was. Het is vooralsnog onduidelijk wat het doel van de actie net was. Een tiental politievoertuigen was aanwezig, meldt Sudinfo.

L’Avenir meldt dat er een veiligheidsperimeter was ingesteld en dat er beroep werd gedaan op de speciale troepen. De politie kwam toe om 20 uur en de operatie eindigde om 22 uur.