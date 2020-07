Conte noemt Europese onderhandelingen ‘gecompliceerder dan verwacht’

De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft een somber beeld geschetst van de stand van de onderhandelingen over het relanceplan en de meerjarenbegroting op de Europese top. ‘We zijn vastgelopen. Het is heel gecompliceerd, veel gecompliceerder dan verwacht’, verklaarde hij tijdens een livestream op Facebook.

De Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz zei zaterdagmiddag nog dat de onderhandelingen ‘in de goede richting bewegen’, maar dat is niet de richting die Conte voor ogen heeft. Italië, dat zwaar is getroffen door de coronapandemie, heeft uitzicht op tientallen miljarden euro’s aan subsidies uit het relancefonds, maar volgens Conte liggen er nog veel openstaande problemen op tafel.

‘We onderhandelen hard met Nederland en met de andere zogenaamd zuinige landen die onze mening niet delen dat er nood is aan zo’n substantieel antwoord, in het bijzonder met betrekking tot subsidies, maar ze stellen ook leningen in vraag’, zei Conte. Hij zal blijven vechten voor een pakket ‘dat doeltreffend is en in verhouding staat tot de crisis die we beleven’

Oostenrijk, Nederland, Zweden en Denemarken blijven ijveren voor een kleiner fonds met minder subsidies. De vier genieten daarbij ook discrete steun van Finland. Italië en Spanje verdedigen een relancefonds van 750 miljard euro. Ook voorzitter Charles Michel houdt vooralsnog vast aan dat volume. Eerder op de dag stelde hij bij wijze van compromis wel voor om 50 miljard euro aan subsidies uit het fonds om te zetten in leningen.

Die operatie hoeft niet noodzakelijk rechtstreekse gevolgen te hebben voor Italië en Spanje, aangezien Michel de subsidies niet zou schrappen in de Faciliteit voor Herstel en Veerkracht. Dat koninginnenstuk van het fonds zou 325 miljard euro subsidies omvatten waarmee landen hun economie kunnen versterken. Het voorstel voorziet eerder besparingen op subsidies die bedoeld waren om de slagkracht van bestaande Europese programma’s tijdelijk te versterken.