Gezondheidsinstituut Sciensano heeft vrijdag gemeente Beringen gecontacteerd omwille van het stijgend aantal nieuwe coronabesmettingen. ‘Een cluster in de Turkse gemeenschap wordt onderzocht.’

De stijging van het aantal nieuwe coronabesmettingen zet zich verder in het hele land. In Limburg is de stijging procentueel het grootst. In de week van 8 tot 14 juli waren er 89 nieuwe gevallen. Dat ...