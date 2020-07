Prins Joachim moet maar helft boete betalen na ‘corona-schandaal’

Prins Joachim (28) heeft de boete betaald die de Andalusische autoriteiten hem hadden opgelegd. De zoon van prinses Astrid kwam eind mei in opspraak, nadat hij de coronaregels in Spanje had overtreden.

Joachim moest in principe een boete van 10.400 euro betalen, zo vernam hij vorige maand. Hij kon twee weken in beroep gaan, maar hij heeft dat niet gedaan. Door zijn fout te erkennen, zo wist hij, kreeg hij ‘strafvermindering’. Het bedrag van zijn administratieve sanctie werd gehalveerd tot 5.200 euro. Het dossier is daarmee geklasseerd.

De zoon van prinses Astrid en neef van koning Filip was in Spanje de hoofdrolspeler geworden in een schandaal in volle coronacrisis. Kort samengevat: hij kwam op zondag 24 mei vanuit Brussel aan in Madrid. In principe moest hij eerst twee weken in quarantaine gaan, maar hij reisde direct door naar Córdoba. Daar werd hij gesignaleerd op een feestje. Nadien werd hij ziek en testte hij positief op het coronavirus.

Het bestuur van de autonome gemeenschap Andalusië, waaronder de stad Córdoba valt, reageerde furieus. Door te weigeren om zich eerst twee weken af te zonderen, overtrad hij de ‘wet op de bescherming van de veiligheid van de burgers’. Dat is een ernstig misdrijf, luidt het.

Toch geen illegaal feest

De boete heeft niks te maken met het feestgedrag van Joachim. In eerste instantie was er ophef, omdat hij – volgens een gelekt, intern document van de Andalusische regering – een evenement met 27 gasten zou hebben bijgewoond. Dat zou in strijd zijn met het verbod op samenkomsten boven 15 personen.

Het bleek nadien om twee party’s te gaan: het eerste daags na zijn aankomst in Spanje met 12 genodigden en het tweede de volgende dag met 15 bezoekers. Beide waren legaal qua aantallen. Opgeteld had Joachim daar 27 contacten, vandaar de verwarring.

Na het uitbreken van het schandaal heeft Joachim zich al verontschuldigd tegenover de Spanjaarden. Letterlijk: ‘Ik bied mijn excuses aan voor het niet-respecteren van alle quarantainemaatregelen tijdens mijn reis. In deze moeilijke tijden wilde ik niemand beledigen. Ik heb grote spijt van mijn daden en zal de consequenties dragen.’