Het is een zomerse vrijdagmiddag, u organiseert die avond een buurtfeest en gebruikt daarvoor het lokale voetbalveld. De bezoekers moeten voldoende afstand kunnen houden, en dus kiest u ervoor om ze rond picknicktafels te laten zitten. Maar hoe moet u die tafels neerzetten om uw terrein optimaal te gebruiken? Bekijk het in de video hierboven.

Tijdens dat feest wil u misschien wel een stukje taart serveren. Maar hoe verdeel je die taart het best? Dat zoeken we hieronder uit.

In ‘De succesformule’ zoeken we wiskundige antwoorden op alledaagse vragen. Meer antwoorden vindt u hier. Het lange stuk over het coronavrije tuinfeest van Maxie Eckert kan u lezen op maandag 20 juli.