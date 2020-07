Valtteri Bottas is snelste in laatste vrije oefenritten in Grote Prijs van Hongarije

De Fin Valtteri Bottas (Mercedes) heeft zaterdagmiddag de beste tijd neergezet tijdens de derde en laatste vrije oefenritten voor de Grote Prijs van Hongarije, de derde manche in het wereldkampioenschap Formule 1.

Op de Hungaroring in Mogyorod nabij de Hongaarse hoofdstad Boedapest zette Bottas een ronde neer in 1:15:437. Daarmee was hij net iets sneller dan zijn Britse teamgenoot en wereldkampioen Lewis Hamilton (tweede op 0.042).

De Mexicaan Sergio Perez (Racing Point) vervolledigde de top drie (op 0.161). Hij wordt gevolgd door de Monegask Charles Leclerc (Ferrari), zijn Canadese ploegmaat Lance Stroll en de Nederlander Max Verstappen (Red Bull).

Vrijdag waren de beste chrono’s in de vrije oefenritten voor Hamilton, met 1:16:003, en de Duitser Sebastian Vettel (Ferrari), met 1:40.464 (in de regen).

Zaterdagnamiddag staan de kwalificaties op het programma. Die beginnen om 15 uur. Het startsein voor de Grote Prijs wordt zondag om 15u10 gegeven.

De voorbije twee weken werden op de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg de eerste twee races van het seizoen afgewerkt. De zeges waren voor Bottas, die WK-leider is, en Hamilton. Die laatste won de voorbije twee jaar de GP van Hongarije en is met zeven zeges de recordhouder op de Hungaroring.