Nog geen overrompeling aan de kust

Het voorspelde mooie weer veroorzaakt zaterdagvoormiddag veel verkeer richting kust, maar van lange files is voorlopig geen sprake. Op de meeste stranden is het rond de middag nog niet erg druk. Ook op de treinen is er geen overrompeling.

Van Brussel naar de kust is het momenteel ongeveer anderhalf uur rijden, meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Het verkeer richting kust nam sinds 10 uur zaterdagochtend toe, wat volgens het Vlaams Verkeerscentrum op dagjestoeristen wijst.

‘Over het hele traject zijn er filegolven’, aldus woordvoerder Peter Bruyninckx. ‘Af en toe vertraagt het verkeer en soms sta je dan ook even stil. Het is dus druk, maar zeker niet extreem druk.’

Treinen

Door het voorspelde mooie weer is het zaterdag drukker dan normaal op de treinen richting kust. Dat is vernomen van spoorwegmaatschappij NMBS. De situatie is onder controle, dankzij de extra treinen die zijn ingelegd.

In de stations zelf wordt alles in goede banen geleid door spoorwegpersoneel. De reizigers worden gespreid over verschillende treinen, wat mogelijk is door de extra capaciteit die voorzien werd.

Stranden

Op de meeste stranden is het volgens de druktebarometer van Westtoer op zaterdagmiddag nog steeds ‘rustig’ of ‘gezellig’. Enkel in Blankenberge en De Panne is het al ‘druk’. Een bepaald deel van De Panne is volgens de barometer zelfs al ‘heel druk’.