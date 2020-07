Minstens 23 lijken aangetroffen in massagraf in Mexico

In Mexico zijn minstens 23 lijken aangetroffen in een massagraf in de buurt van Guadalajara, de tweede grootste stad van Mexico.

Dat heeft het lokale parket vrijdag gezegd. Drie slachtoffers konden al worden geïdentificeerd. Hun familie is op de hoogte gebracht, aldus het parket van Jalisco in een communiqué

Het graf in El Salto, een gemeente vlakbij Guadalajara, werd maandag ontdekt op een terrein tussen twee huizen in en slechts drie blokken verwijderd van een politiekantoor.

Jalisco is met 487 opgegraven lijken van alle Mexicaanse staten de plaats waar - sinds de huidige regering in 2018 aantrad - in massagraven het meeste aantal lichamen gevonden worden, zo blijkt uit een rapport van de autoriteiten.

De voorbije vijf jaar nam het aantal gewelddaden in Jalisco aanzienlijk toe als gevolg van de aanwezigheid van een machtig drugskartel, de Jalisco Nueva Generación (CJNG).