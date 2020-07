In de kathedraal van Nantes, in het westen van Frankrijk, is zaterdagmorgen een brand uitgebroken. Dat meldt de plaatselijke brandweer.

‘Het is een omvangrijke brand’, zo meldt de brandweer. Er zijn ongeveer zestig brandweermensen ter plaatse. De oorzaak van de brand is voorlopig nog niet bekend.

Volgens getuigen brak het vuur rond 7.30 uur zaterdagochtend uit. Op beelden op sociale media zijn grote vlammen te zien in het midden van de kathedraal. De glas-in-loodramen boven de hoofdingang van de kerk lijken vernield.

Volgens het persagentschap AFP zou de brand nog niet onder controle zijn en gaat het om een grote brand.

Het is niet de eerste keer dat de gotische kathedraal Saint-Pierre-et-Saint-Paul getroffen wordt door een brand. In 1972 brak tijdens werken al eens brand uit op het dak van de kathedraal. Pas in 1985 konden er weer erediensten plaatsvinden in het gebouw.

Het is ondertussen net iets meer dan een jaar geleden dat de iconische Notre-Dame in Parijs vuur vatte. De wereldberoemde kathedraal raakte daardoor zwaar vernield. In januari 2021 beginnen daar de renovatiewerken.