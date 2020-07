Nog geen doorbraak op eerste dag van Europese top

De eerste dag van de Europese top over de nieuwe meerjarenbegroting en het economische relancefonds is vannacht zonder doorbraak geëindigd. Zaterdag om 11.00 uur worden de werkzaamheden hervat.

De staatshoofden en regeringsleiders van de 27 lidstaten van de Europese Unie zaten sinds vrijdagochtend samen in Brussel om een vergelijk te vinden over de nieuwe meerjarenbegroting van 2021 tot 2027 en een relancefonds van 750 miljard euro. Alles samen ligt er meer dan 1.800 miljard euro op tafel om de Europese economie uit het moeras te trekken na de schok van de coronapandemie.

Een akkoord lijkt nog niet in zicht. Na een aantal meetings in beperkte kring presenteerde voorzitter Charles Michel tijdens het diner enkele compromisvoorstellen, maar die veranderden vooralsnog zichtbaar weinig aan de posities van de vier zuinige lidstaten Nederland, Oostenrijk, Zweden en Denemarken.

Zo blijft de Nederlandse premier Mark Rutte erop hameren dat de uitkering van elke schijf geld uit het fonds unaniem moet goedgekeurd worden door de lidstaten. De Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz maakte dan weer in enkele tweets duidelijk dat Wenen een relancefonds met 500 miljard euro aan subsidies categoriek blijft afwijzen.

Meer dan naar Michel kijkt iedereen naar Merkel. Zij moet de leiders over de streep trekken. Toch leek zijzelf er een hard hoofd in te hebben. ‘De meningsverschillen zijn nog steeds zeer, zeer groot. Ik kan niet zeggen of we een resultaat gaan bereiken’, zei ze bij de start.