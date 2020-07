Amerikaanse burgerrechtenactivist John Lewis overleden

John Lewis, als Democraat lid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, is vrijdag overleden. De Amerikaanse burgerrechtenactivist werd tachtig jaar.

Dat heeft het Huis van Afgevaardigden bekendgemaakt. Lewis had pancreaskanker.

‘Vandaag rouwt Amerika om het overlijden van een van de grootste helden uit de Amerikaanse geschiedenis’, aldus Nancy Pelosi, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, in een verklaring.

John Lewis streed decennialang voor de burgerrechten van minderheden in de VS. Hij was van 1987 tot aan zijn dood lid van het Huis van Afgevaardigden namens de staat Georgia. Hij begon in de jaren 60 in de burgerrechtenbeweging aan de zijde van Martin Luther King.