Vrij warm weekend in het vooruitzicht

De nevel en eventuele mistbanken lossen zaterdagochtend snel op. Nadien wisselen wolken en opklaringen elkaar af en blijft het meestal droog.

In het oosten is een lokaal buitje niet uitgesloten. Het wordt vrij warm met maxima van 21 graden in de hoge Ardennen, 22 of 23 graden aan zee en tot 26 graden in de Kempen. De zwakke veranderlijke wind wordt zwak tot matig uit zuidwest, zegt het KMI.

Volgende nacht blijft het droog en wordt het gedeeltelijk tot licht bewolkt. Hier en daar kan er zich wat nevel of een mistbank vormen. De minima liggen tussen 10 en 14 graden bij een zwakke wind uit zuidwest of uit veranderlijke richtingen.

Zondag is het vrij warm met zon en hoge wolkenvelden. In de namiddag neemt de bewolking toe in het noordwesten van het land, gevolgd door lichte regen die vanaf de kust door het land trekt op het einde van de dag en de volgende nacht. De maxima schommelen tussen 21 graden aan zee en 26 graden in de Kempen en Belgisch Lotharingen. De wind is zwak tot matig uit zuidwest in de ochtend, ruimend naar noordwest in de namiddag en toenemend naar matig.

Maandag verlaat een storing ons land via de Ardennen. Vanaf de kust wordt het opnieuw droog met opklaringen. De maxima schommelen tussen 18 en 23 graden gaande van de kust tot Belgisch Lotharingen. De noordenwind waait matig en aan de kust soms vrij krachtig.