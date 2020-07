Watford en Kabasele nog niet zeker van het behoud in de Premier League na nederlaag op West Ham

West Ham United heeft vrijdagavond de slotwedstrijd van de 36e speeldag in de Premier League met 3-1 gewonnen van Watford.

Via Michael Antonio (6.), Tomas Soucek (10.) en Declan Rice (36.) liepen de Hammers in een uitstekende eerste helft uit tot 3-0, de aansluitingstreffer van Troy Deeney vlak na de pauze kwam te laat. Bij de bezoekers speelde Christian Kabasele de hele wedstrijd.

Met de zege is West Ham met 37 punten gedeeld vijftiende en met nog twee speeldagen te gaan zo goed als zeker van het behoud. Watford blijft met 34 punten op de op drie na laatste plaats, met amper drie punten meer dan Bournemouth en Aston Villa. Norwich is al langer zeker van de laatste plaats en de degradatie naar The Championship.

De voorlaatste speeldag in de Premier League wordt zaterdag op gang getrapt, maar dit weekend gaat de aandacht vooral naar de halve finales van de FA Cup, telkens in een leeg Wembleystadion. Zaterdagavond probeert Kevin De Bruyne met Manchester City voorbij Arsenal te geraken, zondag staan Manchester United en Arsenal tegenover elkaar. De finale is voorzien op 1 augustus, iets minder dan een week na de laatste competitiewedstrijden.