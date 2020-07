Proces in beroep van Mladic gepland voor eind augustus

Het proces in beroep tegen de voormalige Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic vindt op 25 en 26 augustus plaats. Dat heeft het internationale hof in Den Haag vrijdag aangekondigd.

Normaal gezien moest het proces in beroep in maart doorgaan, maar het werd toen een eerste keer uitgesteld omdat de 77-jarige Mladic een operatie moest ondergaan. In juni gebeurde dat opnieuw, maar dan omwille van het coronavirus.

Het Internationaal Joegoslavië-Tribunaal veroordeelde Mladic, bijgenaamd de ‘slachter van de Balkan’, in 2017 tot een levenslange gevangenisstraf. Die kreeg hij voor volkerenmoord, misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden. Zowel de verdediging als de aanklager gingen in beroep tegen het vonnis.

Tijdens de afscheidingsoorlog in de Joegoslavische deelrepubliek Bosnië-Herzegovina (1992-1995) was generaal Mladic de militaire leider van de Serviërs in dat gebied. Bij de massamoord in Srebrenica in 1995 brachten zijn troepen duizenden moslimmannen en -jongens om het leven.

Het beroep zal behandeld worden door het Internationaal Restmechanisme voor Straftribunalen (MICT) van de Verenigde Naties in Den Haag, dat de resterende werkzaamheden van het voormalige Joegoslavië-Tribunaal behandelt. Zowel de verdediging als de aanklager komen aan bod, en ook Mladic zelf mag tien minuten het woord nemen.