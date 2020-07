Koningin Elizabeth II eert 100-jarige veteraan van Tweede Wereldoorlog

Koningin Elizabeth II heeft vrijdag een 100-jarige voormalige veteraan van de Tweede Wereldoorlog tot ridder geslagen. ‘Captain Tom’, zoals hij bekend is in Groot-Brittannië, heeft ook miljoenen ponden ingezameld in het kader van de strijd tegen het coronavirus.

De 94-jarige koningin huldigde de voormalige legerkapitein Tom Moore, nu vooral bekend als Captain Tom, in een persoonlijke ceremonie. Buckingham Palace tweette een foto van de koningin die Moore ridderde met een ceremonieel zwaard, met het onderschrift: ‘Sta op, ‘Sir’ kapitein Thomas Moore!’ De ceremonie vond plaats op het terrein van Windsor Castle buiten Londen, waar de koningin sinds april verblijft tijdens de viruspandemie.

Moore veroverde de harten van de Britten nadat hij bijna 33 miljoen pond voor de nationale gezondheidsdienst ophaalde door gedurende enkele dagen 100 keer de 25 meter in zijn tuin op en neer te lopen, ondersteund door zijn looprek. ‘Vandaag worden de ongelooflijke prestaties van Captain Tom Moore erkend met een ridderorde’, tweette het paleis.

‘Ik had nooit kunnen vermoeden dat mij dit zou overkomen’, zei Moore in een bericht via het Twitter-account van zijn familie. ‘Het is zo’n enorme eer’, voegde hij eraan toe.

Moore bereikte ook de top van de Britse hitlijsten in april samen met zanger Michael Ball door een nieuwe versie te brengen van de hit uit de jaren 60 You’ll never walk alone.