Renners van Israel Start-up Nation verkennen zaterdag de Ronde van Vlaanderen: “Alles nog eens opfrissen”

Donderdag dokkerden de renners van Israel Start-Up Nation over de wegen van Gent-Wevelgem, vrijdag stond een trip in de Hel van het Noorden op het programma en zaterdag wacht de verkenning van de Ronde van Vlaanderen. De Israëlische WorldTour-ploeg verblijft al een tijdje in Kaster. Dat is hun uitvalsbasis voor deze korte groepsstage.

“Vooral het samenhorigheidsgevoel aanwakkeren, maar ook drie mooie klassiekers verkennen is de reden van ons verblijf in Kaster. Het is fijn na vier maanden eindelijk nog eens samen te zitten. Wij verblijven hier met acht renners: Nils Politt, Hugo Hofstetter, Rudy Barbier, Tom Van Asbroeck, Rick Zabel, Mads Würtz Schmidt, Guillaume Boivin en André Greipel”, aldus sportdirecteur Eric Van Lancker.

“Het parcours van Gent-Wevelgem onderging een heel pak wijzigingen. Vooral de eerste kilometers, nu de start in Ieper is, zien er helemaal anders uit. De passage aan de kust is helemaal weggevallen. Van Ieper gaat het direct naar Veurne. De finale is quasi onveranderd met driemaal de beklimming van de Kemmelberg en de passage over de ‘Plugstreets’. Vandaag reden we zowat 205 kilometer over de wegen van Parijs-Roubaix. We hebben dus elke kasseizone bekeken. Het parcours van de helleklassieker is bijna identiek aan dat van in 2019.”

Zaterdag staat de verkenning van de Ronde van Vlaanderen op het programma. “We hebben voor morgen een tocht van zowat 180 kilometer uitgestippeld. Starten doen we in Lede om van daaruit tot in Oudenaarde te rijden. De Ronde van Vlaanderen is een wedstrijd waarin parcourskennis belangrijk is. Daarom dat we alles eens gaan opfrissen. Het is trouwens ook een ideale gelegenheid om het materiaal nog eens aan een laatste test te onderwerpen. De keuze van de wielen te bepalen, de bandendruk en noem maar op.”

Volgend seizoen komt Chris Froome het team versterken. “Dat is voor volgend seizoen. Het aantrekken van zo’n renner betekent natuurlijk een enorme versterking voor onze ploeg. Hij zal Israel Start-Up Nation naar een nog hoger niveau tillen.”