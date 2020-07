Ook ex-US Open-winnares Sloane Stephens kan Clijsters niet afstoppen in de VS

De winning streak van Kim Clijsters op de World Team Tennis blijft maar duren. Sloane Stephens, winnares van de US Open in 2017, was vrijdagavond het vierde slachtoffer op een rij van onze landgenote. Clijsters speelde zelf iets onnauwkeuriger dan in haar vorige partijen, maar haar niveau was ruimschoots voldoende voor een 5-2 zege. Op amper vijf dagen tijd won Clijsters nu al vier enkel- en drie dubbelpartijen in West-Virginia.

“Ik heb het naar mijn zin op de World Team Tennis. Met elke bal die ik sla kom ik beter in mijn ritme, er zijn veel interessante matchen en ik heb een geweldig team”, liet Clijsters vrijdag vlak voor haar partij tegen met New York Empire tegen Chicago Smash weten. En of onze 37-jarige landgenote zich al geamuseerd had op het Greenbrier Resort in West-Virginia deze week. Ze pakte er in het enkelspel overtuigend de scalp van achtereenvolgens Bernarda Pera (WTA-60), Sofia Kenin (WTA-4) en Danielle Collins (WTA-51). Die laatste twee behoren tot het allerbeste wat het vrouwentennis tegenwoordig te bieden heeft. Met de kanttekening dat er telkens slechts naar vijf gewonnen games wordt gespeeld in het World Team Tennis uiteraard. Maar desalniettemin had Clijsters met haar dominante manier van spelen indruk gemaakt.

De 27-jarige Amerikaanse Sloane Stephens (WTA-37) was gewaarschuwd. Stephens won in 2017 nog de US Open, maar holt al meer dan een jaar achter haar beste vorm aan. Ook tegen Clijsters kon Stephens niet imponeren. Omdat ook onze landgenote haar niveau van de voorbije dagen niet haalde, kreeg het beperkt aantal toeschouwers op de tribunes een slordige partij te zien. Net zoals afgelopen nacht tegen Collins draaide de service van Clijsters veel minder dan in het begin van de week. Gelukkig gaf haar vernietigende forehand wel thuis. Die redde haar toen ze in de problemen kwam op haar eigen opslag. En de Limburgse pakte voor het eerst op dit toernooi ook uit met een geslaagd dropshot.

Bij 3-2 voor Clijsters draaide de partij definitief in haar voordeel. Stephens sloeg twee dubbele fouten na elkaar, de eerste break van de partij was voor Clijsters. Ze mocht het vervolgens afmaken op haar eigen opslag en plots deed haar service het wel uitstekend. Met een love game maakte ze het af: 5-2.

#WTT2020: The @ClijstersKim comeback continues as she prevails in this battle of US Open Champions against @SloaneStephens, giving the Empire a 17-15 lead headed into the final set. Watch @NYEmpireTennis battle the @ChicagoSmashWTT LIVE NOW on @ESPN 2! #CHIvsNY #EveryPointCounts pic.twitter.com/hD1qrfT5ai — World TeamTennis (@WorldTeamTennis) July 17, 2020

Mooie zege in het gemengd dubbelspel, invalster in het vrouwendubbel

Eerder op de dag won Clijsters al samen met de Brit Neal Skupski het gemengd dubbel tegen topspecialiste Bethanie Mattek-Sands (olympisch kampioene en nevenvoudig grandslamwinnares) en Rajeev Ram met 5-4. Met dank aan een schitterende passeerslag met de backhand en een beslissende return in de tiebreak.

Even later moest Clijsters ook nog even onverwacht invallen tijdens het vrouwendubbel. Bij een 3-0-achterstand verving ze Kveta Peschke maar kon ze samen met Sabine Lisicki het tij niet meer keren tegen Bethanie Mattek-Sands en Eugenie Bouchard: 5-2.

#WTT2020: @ClijstersKim nails this inside out winner as she and @NealSkupski go on to win this mixed doubles tiebreaker, giving the Empire a 5-4 lead after the first set. Watch @NYEmpireTennis battle the @ChicagoSmashWTT LIVE NOW on @ESPN 2! #CHIvsNY #EveryPointCounts pic.twitter.com/mTDMXGKgP3 — World TeamTennis (@WorldTeamTennis) July 17, 2020

Zaterdagnacht komt Clijsters opnieuw in actie met New York Empire. Dit keer zijn de Springfield Lasers, een team zonder grote namen, de tegenstander.