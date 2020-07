‘Rambo van het Zwarte Woud’ is na een klopjacht gearresteerd

De ‘Rambo van het Zwarte Woud’ is na een klopjacht van verschillende dagen gearresteerd, zo meldt de politie van de Duitse stad Offenburg op Twitter.

Tientallen agenten en helikopters waren al enkele dagen op zoek naar een voortvluchtige gewapende man in het Zwarte Woud. De man was gekleed in camouflagekleding en gewapend met pijl en boog, pistool en een mes.

Het verhaal begon zondag toen de lokale politie van Oppenau, in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg, melding kreeg van een gewapende, zonderlinge man. Vier agenten gingen ter plaatse en troffen er een 31-jarige man aan, gekleed zoals Sylvester Stallone in de Rambofilms, wat de Duitse media meteen inspireerde om hem de bijnaam ‘Rambo van het Zwarte Woud’ te geven. Hij kon de agenten ontwapenen en vluchtte daarna het woud in.

Rausch Foto: epa-efe

‘Rambo’ is een Duits staatsburger: de 31-jarige Yves Rausch. Hij zou vroeger bij een beveiligingsfirma gewerkt hebben en kwam eerder al met de politie in aanraking wegens verboden wapenbezit. Hij zou geen vaste verblijfplaats hebben.

De hoofdonderzoeker omschreef hem als een zelfverklaarde ‘boswachter’, die het Zwarte Woud erg goed kent.

De man zou naar verluidt dakloos zijn geworden, nadat hij zijn flat in Oppenau vorig jaar kwijtspeelde.

‘Op basis van gesprekken met mensen die hem kennen, oordelen we dat Rausch misschien toch niet meer zo gevaarlijk is’, zei een woordvoerder van de politie vandaag. Daarom veranderde ook de strategie: actief zocht de politie niet meer, maar vraagt wel dat hij zich zou aangeven. ‘As je kunt, een telefoon hebt of ergens kunt telefoneren, geef ons dan een seintje. We zijn niet op zoek naar de confrontatie. Als alles goed gaat, is dit binnen een week opgelost.’

Voor het ontwapenen van de politiemensen riskeert Rausch vijf tot vijftien jaar celstraf. De politie heeft eerder al gezegd dat hij zijn straf niet zal ontlopen. Maar de politie sprak ook verzoenende taal. ‘Indien hij meewerkt, zich positief gedraagt en berouw toont, zou dit tot een milder oordeel kunnen leiden’, aldus de korpschef.

Of dit heeft bijgedragen tot de arrestatie is nog niet duidelijk.